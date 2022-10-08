«Аризона» нанесла 7 бросков в створ и набрала 62 минуты штрафа в выставочном матче с «Ванкувером»

нанесла 7 бросков в створ в выставочном матче с .

«Койотис» уступили «Кэнакс» со счетом 0:4. В первом периоде клуб из Аризоны нанес 1 бросок в створ, во втором – 4, в третьем – 2.

Примечательно, что 3 из 7 бросков нанесли защитники, на долю нападающих пришлись остальные 4. При этом никто из игроков «койотов» не сумел бросить в створ более одного раза.

Кроме того, южане набрали 62 минуты штрафа против 20 у соперника.