Форвард «Нефтехимика» Порядин о 3 победах кряду: «Находим свою игру. Были хорошие матчи, но не хватало уверенности»

Павел Порядин оценил победу «Нефтехимика» над «Трактором» (2:1).
«Отличный матч, напомнил плей-офф, когда мы играли с «Трактором». Концовка тяжелая, много сил отдали. Ребята бились, старались, ловили шайбу на себя, терпели».
О Гарипове
«Конечно, хорошо, когда у твоего партнера все получается, тем более у вратаря. Он придает команде уверенности. Эмиль – большой молодец, держал нас сегодня в игре».
О трех победах подряд
«Мы находим свою игру. Были хорошие матчи, но не хватало этой уверенности. Больше влияет даже психология, чем игровые моменты».
О том, что забил больше, чем в прошлом сезоне
«Любому хоккеисту хочется забивать, но в первую очередь хочется побеждать. Поэтому хорошо, когда голы – победные и приносят пользу команде. Смотрю только вперед, и ребята помогают, мы делаем общее дело», – сказал нападающий «Нефтехимика».