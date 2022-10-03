Форвард «Нефтехимика» Порядин о 3 победах кряду: «Находим свою игру. Были хорошие матчи, но не хватало уверенности»

оценил победу «Нефтехимика» над (2:1).

«Отличный матч, напомнил плей-офф, когда мы играли с «Трактором». Концовка тяжелая, много сил отдали. Ребята бились, старались, ловили шайбу на себя, терпели».

О Гарипове

«Конечно, хорошо, когда у твоего партнера все получается, тем более у вратаря. Он придает команде уверенности. Эмиль – большой молодец, держал нас сегодня в игре».

О трех победах подряд

«Мы находим свою игру. Были хорошие матчи, но не хватало этой уверенности. Больше влияет даже психология, чем игровые моменты».

О том, что забил больше, чем в прошлом сезоне

«Любому хоккеисту хочется забивать, но в первую очередь хочется побеждать. Поэтому хорошо, когда голы – победные и приносят пользу команде. Смотрю только вперед, и ребята помогают, мы делаем общее дело», – сказал нападающий .