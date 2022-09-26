Миронов про потерю шайбы в овертайме с ЦСКА: «Это Савиков, ему только 19 лет. Никого не виним в этой ситуации»

прокомментировал поражение от в овертайме (2:3 ОТ).

– Хорошая игра, с первых минут до последних. Интрига держалась все 60 минут. Хороший противник, мастеровитые игроки. Терпели, играли, была возможность в большинстве.

Надо было реализовывать первые пять минут, потом были еще удаления. Что‑то сегодня неважно сыграло большинство. Будем разбираться, в чем причина.

Видно, не ожидали, что ЦСКА так сыграет в меньшинстве. Ребята старались и бились до конца все 60 минут. Даже где‑то и в овертайме был шанс забить в пустые, но удача была на стороне соперника.

Готовимся дальше, делаем выводы. Индивидуальные ошибки есть и будут. Стараемся их исключить, но не всегда получается.

– Что было в овертайме, когда ЦСКА по традиции снял вратаря?

– Мы выпустили пару нападающих, которые у нас играют в меньшинстве. Поэтому мы все это уже знали заранее, что ЦСКА любит снимать в овертайме вратаря. Были готовы к этому.

А то, что мы шайбу потеряли… Это Савиков, ему только 19 лет. Еще не такой опытный защитник, как Нестеров. Может, чуть и растерялся. Но в такие моменты приобретаешь опыт.

Шанс у нас был, но что сейчас судить? Игра уже позади. Просто надо сделать правильные выводы из этого. Мы никого не виним в этой ситуации. Может, надо было просто бросить по воротам. Забил бы – хорошо. Нет – проброс, и вбрасывание в нашей зоне.

Но так сложилось, что Савиков решил сыграть на партнера в центр. Чисто игровая ситуация. Может, кто‑то другой и действовал бы иначе. Но повторю, что вся наша команда билась до конца, – сказал главный тренер .