Панюков об игре «Ак Барса»: «Есть моменты, которые не получаются. Корректировали их, старались делать все интенсивнее»

Кирилл Панюков рассказал о работе «Ак Барса» над ошибками.
– После домашней игры со «Спартаком» (0:2 – прим. Sports.ru) было много времени на подготовку. Как проходили тренировки?
– Хорошая рабочая атмосфера, все настроены позитивно, готовы к игре.
– Что необходимо изменить в игре нашей команды?
– Есть определенные моменты, которые не получаются, корректировали их на тренировке, старались делать всё интенсивнее, быстрее.
– Что можно сказать о сопернике?
– Мы концентрируемся на своей игре. Работаем над своими ошибками, чтобы исключить их в последующих матчах, – сказал нападающий казанского клуба.