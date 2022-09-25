Панюков об игре «Ак Барса»: «Есть моменты, которые не получаются. Корректировали их, старались делать все интенсивнее»

рассказал о работе над ошибками.

– После домашней игры со «Спартаком» (0:2 – прим. Sports.ru) было много времени на подготовку. Как проходили тренировки?

– Хорошая рабочая атмосфера, все настроены позитивно, готовы к игре.

– Что необходимо изменить в игре нашей команды?

– Есть определенные моменты, которые не получаются, корректировали их на тренировке, старались делать всё интенсивнее, быстрее.

– Что можно сказать о сопернике?

– Мы концентрируемся на своей игре. Работаем над своими ошибками, чтобы исключить их в последующих матчах, – сказал нападающий казанского клуба.