Панюков об игре «Ак Барса»: «Есть моменты, которые не получаются. Корректировали их, старались делать все интенсивнее»

Теги Ак Барс КХЛ Кирилл Панюков Хоккей

Кирилл Панюков рассказал о работе «Ак Барса» над ошибками. 

– После домашней игры со «Спартаком» (0:2 – прим. Sports.ru) было много времени на подготовку. Как проходили тренировки?

– Хорошая рабочая атмосфера, все настроены позитивно, готовы к игре.

– Что необходимо изменить в игре нашей команды?

– Есть определенные моменты, которые не получаются, корректировали их на тренировке, старались делать всё интенсивнее, быстрее.

– Что можно сказать о сопернике?

– Мы концентрируемся на своей игре. Работаем над своими ошибками, чтобы исключить их в последующих матчах, – сказал нападающий казанского клуба. 

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