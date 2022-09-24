Ринне о Саросе: «Главная опора «Нэшвилла». Я знал, что он станет одним из лучших вратарей НХЛ»

считает главной опорой .

«Я знал, что однажды он станет не только первым номером команды, но и одним из лучших вратарей .

В прошлом сезоне он это доказал. Сейчас он главная опора команды. Как его друг, я очень им горжусь.

Очевидно, что как и все остальные, я ожидаю от него многого в новом сезоне. Похоже, что он в отличной форме.

Конечно, для него было большим разочарованием не сыграть в плей-офф. Он провел сильный сезон, сыграл много матчей, но получил травму в ключевой момент. Уверен, что он был разочарован.

Но Юусе – довольно уравновешенный парень. Я был уверен, что он придет в норму», – сказал бывший вратарь «Предаторс».

По итогам регулярного чемпионата НХЛ 27-летний Сарос занял 3-е место в голосовании за приз лучшему вратарю (9 вторых и 5 третьих мест в голосовании генменеджеров).

Он одержал 38 побед в 67 матчах, отражая 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,64.