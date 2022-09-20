«Сибирь» предложила болельщикам вступить в регистр доноров костного мозга перед матчем с «Нефтехимиком». Игроки примут участие в акции

«Сибирь» посвящает матч с регистру доноров костного мозга.

«Сегодня в холлах ЛДС «Сибирь» на 3 этаже все желающие смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова – процедура совершенно безболезненно проводится в течение одной минуты с помощью ватной палочки.

Вступить в регистр могут люди от 18 до 45 лет.

Эту же процедуру после игры проведут сразу несколько игроков нашей команды!

Это уже не первая акция клуба – весной в регистр вступили 7 игроков «Сибирских снайперов», в прошлые сезоны в регистр вступило 12 игроков «Сибири».

Символическое вбрасывание перед началом игры проведут болельщики Александра Калашникова и Дмитрий Трефилов, которые не только вступили в регистр, но в итоге и стали донорами костного мозга!» – говорится в телеграм-канале новосибирцев.