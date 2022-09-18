Экс-игрок СКА Панин о Никишине: «Если все будет стопориться, то от уровня НХЛ он отвалится. Нужна постоянная работа»

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Михаил Панин высказался об уровне защитника СКА Александра Никишина

– Как вам видятся перспективы Никишина? Многие сейчас его называются лучшим защитником в КХЛ. Правильно ли он сделал, подписав трехлетний контракт со СКА? Его ведь ждет «Каролина»?

– Полагаю, что парень обдуманно и сознательно принял решение подписать соглашение со СКА, советовался с агентом, родителями… Но дальнейшие перспективы от него зависят. Если все будет постепенно стопориться, то и Никишин от уровня НХЛ отвалится. Там нужна постоянная работа.

Когда ты приезжаешь в тренировочный лагерь, то должен быть уже стопроцентно готовым. Нет времени на раскачку. Пару выставочных матчей проведешь, какие-то тактические наброски тренер сделает – и все! И потом не забывайте, что там хоккеистов берут в команды уже целенаправленно, для каких-то целей: кто-то атакует, кто-то – обороняется.

А то, что за Никишина СКА отдал такое количество игроков «Спартаку» в качестве компенсации….. Наверное, какая-то закономерность существует. На Олимпиаде в Пекине он играл на высоком уровне. Да и в СКА его периодически показывает.

Как это случилось во встрече с «Барысом», когда он «убрал» канадца силовым приемом. В классическом стиле. Так Валерий Васильев начинал, потом Билялетдинов, – сказал экс-игрок ЦСКА и СКА. 

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