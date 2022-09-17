Вудкрофт о 2 матчах с «Ак Барсом»: «Против топ-команды мы набрали 3 очка, я доволен»

Главный тренер минского оценил матч с (2:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«В целом доволен как команда играла в равных составах, меньшинство тоже было супер. Большинство – это наша сильная сторона, но в разных матчах всякое бывает.

Рад тому, как команда боролась, учитывая то, что это было окончание выездной серии, которая получилась очень странной. У нас были проблемы с транспортом при поездке в Череповец, теперь мы проводили домашний матч на гостевой площадке. Много приключений и испытаний выпало на нашу долю, но команда справилась отлично, показала характер и дух. С «Ак Барсом», такой топ-командой, мы набрали три очка [в двух матчах], я доволен.

В овертайме, когда соперник снимает вратаря, важную роль играют вбрасывания. Соперник выиграл шайбу, получил преимущество и реализовал его. У них появился дополнительный игрок плюс Радулов – классный игрок, который решил исход классным броском. Пока у нас не было шанса использовать такую тактику, на будущее посмотрим», – сказал .

Молодой парень из Минска включил Дацюка, а Радулов забил победный в овертайме. «Ак Барс» сыграл гостевой матч… в Казани