Новичок «Амура» Лихачев о 3-матчевой голевой серии: «В МХЛ в 10 играх подряд забивал. За этот успех благодарю партнеров»

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Форвард «Амура» Ярослав Лихачев высказался о своей 3-матчевой голевой серии. 

21-летний новичок хабаровчан отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:1). Арендованный у «Локомотива» игрок проводит первый сезон в лиге. 

«В прошлом сезоне в МХЛ в 10 играх подряд забивал, с очками было 16 матчей. А этот успех... Хочу поблагодарить всех партнеров.

Без них я бы не забивал. Просто оказываюсь в нужном месте в нужное время», – сказал нападающий «тигров». 

В «Амуре» появился молодой снайпер – у Лихачева 3 гола в 3 последних матчах. В МХЛ он был самым ценным игроком и забивал лакроссы

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