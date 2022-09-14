Новичок «Амура» Лихачев о 3-матчевой голевой серии: «В МХЛ в 10 играх подряд забивал. За этот успех благодарю партнеров»

Форвард Ярослав Лихачев высказался о своей 3-матчевой голевой серии.

21-летний новичок хабаровчан отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:1). Арендованный у «Локомотива» игрок проводит первый сезон в лиге.

«В прошлом сезоне в в 10 играх подряд забивал, с очками было 16 матчей. А этот успех... Хочу поблагодарить всех партнеров.

Без них я бы не забивал. Просто оказываюсь в нужном месте в нужное время», – сказал нападающий «тигров».

В «Амуре» появился молодой снайпер – у Лихачева 3 гола в 3 последних матчах. В МХЛ он был самым ценным игроком и забивал лакроссы