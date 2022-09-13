Генменеджер «Далласа» о контракте Робертсона: «Установка дедлайна помогает ускорить процесс. Пропуск тренировочного лагеря сказывается на начале сезона»

Генеральный менеджер «Далласа» высказался о ходе переговоров с Джейсоном Робертсоном.
23-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.
«История показывает: каждый раз, когда хоккеист пропускает тренировочный лагерь, это сказывается на его начале сезона. Поэтому наша задача – чтобы Джейсон присутствовал в тренировочном лагере.
Мы постоянно общаемся, прорабатываем различные аспекты контракта. Это переговоры. Когда ты устанавливаешь дедлайн, это помогает ускорить процесс», – сказал Джим Нилл.
В прошлом сезоне Робертсон набрал 79 (41+38) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 7 играх.