Генменеджер «Далласа» о контракте Робертсона: «Установка дедлайна помогает ускорить процесс. Пропуск тренировочного лагеря сказывается на начале сезона»

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Генеральный менеджер «Далласа» высказался о ходе переговоров с Джейсоном Робертсоном.

23-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента.

«История показывает: каждый раз, когда хоккеист пропускает тренировочный лагерь, это сказывается на его начале сезона. Поэтому наша задача – чтобы Джейсон присутствовал в тренировочном лагере.

Мы постоянно общаемся, прорабатываем различные аспекты контракта. Это переговоры. Когда ты устанавливаешь дедлайн, это помогает ускорить процесс», – сказал Джим Нилл.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 79 (41+38) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 4 (1+3) балла в 7 играх.

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