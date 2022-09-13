Макдэвид об «Эдмонтоне»: «Предстоит еще долгий путь. Мы сделали шаг вперед и собираемся опереться на этот опыт. Речь идет о культуре, выстраиваем ее»

надеется, что в выстраивается победная культура.

В этом году клуб впервые с 2017 года выиграл серию плей-офф и впервые с 2006 года дошел до финала конференции.

«На самом деле мы выиграли всего на одну игру больше, чем в 2017 году. Нам предстоит еще долгий путь. Мы об этом знаем.

Посмотрите на «Колорадо». У них были травмы, были ситуации, которые складывались не в их пользу. Они справились со всем этим и остались последними, кто выстоял. Для этого нужен вклад каждого на протяжении всего сезона.

В этом сезоне от нас ждут многого. Такие настроения сейчас и в городе, и в нашей раздевалке. Мы сделали шаг вперед и теперь собираемся опереться на этот опыт. В НХЛ ничего не достается просто так, и мы прекрасно об этом знаем.

Я думаю, что сейчас речь идет о культуре. Мы ее выстраиваем. Она переходит из одного сезона в другой. Ребята из ядра команды задают темп и лидируют. Мне кажется, что именно в этом состоит разница с 2017 годом», – сказал капитан «Ойлерс».