Яшкин о бывших партнерах по «Динамо»: «Они знали, что я буду втыкаться, поэтому готовились. Не хотели, чтобы им было больно, пытались мне навредить»

Теги СКА КХЛ Динамо Дмитрий Яшкин Андрей Никонов Хоккей

Дмитрий Яшкин поделился ощущениями от игры против бывшей команды – «Динамо»

СКА обыграл москвичей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 4:1. 

– Сегодня сыграли очень хорошо, использовали наши моменты. Всегда можно играть еще лучше. Рады, что завершили серию на победной волне. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Это важно и приятно.

– Счет 3:0 к началу второго периода расслабляет или заставляет акцентировать внимание на обороне? Показалось, что игра после этого немножко успокоилась.

– Наверное, это самый плохой счет, который может быть. Вроде победили, но все равно надо еще играть. Было понятно, что «Динамо» побежит – им нечего терять. Ребята – молодцы, отстояли и потом забросили еще одну. Это всегда непростая ситуация, но надо справляться и победные матчи доводить до конца.

– Насколько для вас сегодняшний матч был принципиальным, учитывая, что вы играли в «Динамо»?

– С того времени, когда я играл, ребят особо не осталось. Человек 5-7 осталось. Но все равно есть друзья и близкие мне ребята – не только игроки, но и персонал. Поэтому была чуть-чуть другая игра. Но я стараюсь относиться к этому, как к любому другому матчу. Все игры для нас важны, во всех хотим победить.

– Почувствовали особое отношение к себе со стороны соперника? Кажется, в вас втыкались больше, чем в остальных. Особенно Никонов – как будто у него что-то личное к вам.

– Не думаю. Они знают, что я буду втыкаться, поэтому готовились. Не хотели, чтобы им было больно, и пытались мне навредить. Это нормально – это хоккей. Ничего страшного, – сказал форвард СКА

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные