Яшкин о бывших партнерах по «Динамо»: «Они знали, что я буду втыкаться, поэтому готовились. Не хотели, чтобы им было больно, пытались мне навредить»

поделился ощущениями от игры против бывшей команды – .

СКА обыграл москвичей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 4:1.

– Сегодня сыграли очень хорошо, использовали наши моменты. Всегда можно играть еще лучше. Рады, что завершили серию на победной волне. Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Это важно и приятно.

– Счет 3:0 к началу второго периода расслабляет или заставляет акцентировать внимание на обороне? Показалось, что игра после этого немножко успокоилась.

– Наверное, это самый плохой счет, который может быть. Вроде победили, но все равно надо еще играть. Было понятно, что «Динамо» побежит – им нечего терять. Ребята – молодцы, отстояли и потом забросили еще одну. Это всегда непростая ситуация, но надо справляться и победные матчи доводить до конца.

– Насколько для вас сегодняшний матч был принципиальным, учитывая, что вы играли в «Динамо»?

– С того времени, когда я играл, ребят особо не осталось. Человек 5-7 осталось. Но все равно есть друзья и близкие мне ребята – не только игроки, но и персонал. Поэтому была чуть-чуть другая игра. Но я стараюсь относиться к этому, как к любому другому матчу. Все игры для нас важны, во всех хотим победить.

– Почувствовали особое отношение к себе со стороны соперника? Кажется, в вас втыкались больше, чем в остальных. Особенно Никонов – как будто у него что-то личное к вам.

– Не думаю. Они знают, что я буду втыкаться, поэтому готовились. Не хотели, чтобы им было больно, и пытались мне навредить. Это нормально – это хоккей. Ничего страшного, – сказал форвард .