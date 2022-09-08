Тренер «Ак Барса» Бабенко перед матчем с «Адмиралом»: «Моменты создаем, нужно их реализовывать. Хотелось бы порадовать болельщиков»

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Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Адмирала».

Игра состоится сегодня, 8 сентября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Первый домашний матч в сезоне, важно выиграть первую встречу перед своими болельщиками?

– Особого волнения нет. Хотелось бы увидеть полные трибуны и сыграть соответствующим образом, чтобы порадовать болельщиков.

– Насколько игра с ЦСКА раскрепостила игроков, особенно в атаке?

– Сегодня увидим. Если смотреть на 5 заброшенных шайб, то надо вспомнить и предыдущую игру, где мы не забили. Моменты создаем, нужно их реализовывать.

– Будут ли перестановки в звеньях в составе?

– Есть те хоккеисты, которые не играли в Москве. Думаю, после этой домашней игры они начнут тренироваться в основной группе. В концовке матча с ЦСКА стало получаться у некоторых звеньев, поэтому решили пока не трогать их, – сказал Юрий Бабенко.

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