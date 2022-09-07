Фастовский о драке Чесалина и Ханта в подтрибунке: «Ничего криминального не было. Игроки повздорили, тренеры высказались. Эмоции, так и должно быть»

Гендиректор не видит ничего страшного в драке Гарета Ханта и Евгения Чесалина.

После второго периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ – «Сибирь» (1:2 Б) произошла драка в подтрибунном помещении.

В результате форвард китайского клуба Гарет Хант и нападающий новосибирцев были удалены до конца матча.

«Два игрока повздорили, их начали разнимать. Служба безопасности вмешалась, но ничего такого криминального не было, тем более здесь присутствовали все руководители лиги. Поэтому все очень быстренько во всем разобрались.

Тренер хозяев высказался, наш тоже, не без этого. Это хоккей, эмоции, так, наверное, и должно быть, до какого-то определенного предела», – сказал .

Хоккеисты «Куньлуня» и «Сибири» подрались прямо под трибунами, а тренеры послали друг друга подальше