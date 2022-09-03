Столяров о переходе в «Югру»: «Рассчитывал, что найду контракт в КХЛ. Но в лиге все равно цепляются за легионеров»

рассказал о своем переходе в «Югру».

36-летний нападающий провел 13 сезонов в КХЛ, набрав 163 (65+98) очка в 511 матчах в регулярных чемпионатах.

– Как развивалась летом ваша контрактная ситуация?

– Год назад после рижского «Динамо» немного затянул с выбором команды, пришлось ехать в Европу. Сначала было итальянское «Мерано», затем по приглашению тренера Йозефа Яндача перешел в чешскую «Спарту», где мы дошли до финала плей-офф, но, к сожалению, проиграли.

Рассчитывал, что этим летом найду контракт в КХЛ, все-таки из-за исхода легионеров могли открыться рабочие места. Но этот прогноз не сработал, за легионеров в КХЛ все равно цепляются.

Еще в начале лета был разговор с генеральным менеджером «Югры» Сергеем Гусевым. В конце августа, когда ситуация на рынке КХЛ стала понятна, еще раз пообщались с Сергеем Владимировичем. После этого сразу подписал контракт с «Югрой».

– Почему Ханты-Мансийск?

– В хоккейном мире у «Югры» отличная репутация. Это организация уровня КХЛ, с профессиональным отношением к хоккеистам. Многие игроки использовали возможность помочь ханты-мансийскому хоккею, добиться чемпионского результата и при этом перезагрузить свою карьеру в . Надеюсь, продолжу эту традицию, – сказал Столяров.