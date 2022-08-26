«Детройт» подписал 3-летний контракт с Задиной. Зарплата – 1,825 млн долларов в год

и форвард договорились о новом контракте.

22-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, продлил соглашение с «Ред Уингс» на следующие три сезона.

Средняя зарплата чешского хоккеиста составит 1,825 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 5,475 млн долларов.

В прошлом сезоне Задина забросил 10 шайб и сделал 14 голевых передач при полезности «минус 24» в 74 матчах регулярного чемпионата .

«Детройт» выбрал игрока под общим 6-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2018.