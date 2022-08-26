Кессел об игре за «Вегас»: «Я очень мотивирован. Думаю, что проведу отличный сезон»

заявил, что подходит к новому сезону с большой мотивацией.

34-летний форвард подписал контракт с на год и 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне американец выступал за «Аризону» и набрал 52 (8+44) очка в 82 матчах, показав худший результат по голам за сезон во всей своей карьере в НХЛ.

«Я очень мотивирован. Думаю, что проведу отличный сезон. Хочу помочь команде побеждать.

Я еще не разговаривал с Брюсом Кэссиди, но ожидаю, что сыграю важную роль. В команде много отличных игроков, я просто хочу вписаться в состав и помочь, чем могу.

Мне нужно многое доказать после пары последних сезонов. Не думаю, что сильно изменился как игрок. Надеюсь, что смогу помочь команде», – сказал Кессел.