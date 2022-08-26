Кессел о переходе в «Вегас»: «Будет приятно играть за команду, которая стремится побеждать. В «Аризоне» после «Питтсбурга» было тяжело»

рад, что будет играть за после трех лет в «Аризоне».

34-летний форвард подписал с «Голден Найтс» контракт на год и 1,5 миллиона долларов.

Его предыдущим клубом была , где он провел 3 сезона после обмена из «Питтсбурга». С «Пингвинс» американец дважды выиграл Кубок Стэнли.

«Будет приятно играть за команду, которая стремится побеждать. Когда все в команде хотят побеждать, это создает другую атмосферу, другие ощущения.

В «Аризоне» были замечательные ребята, хорошая молодежь. Но когда ты не хочешь обязательно выигрывать и на что-то претендовать, это тяжело. Особенно после .

Я хотел побеждать. В клубе мне говорили о том, что мы будем стремиться к этому. Очевидно, что не получилось», – сказал Кессел.