Кессел о переходе в «Вегас»: «Будет приятно играть за команду, которая стремится побеждать. В «Аризоне» после «Питтсбурга» было тяжело»

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Фил Кессел рад, что будет играть за «Вегас» после трех лет в «Аризоне». 

34-летний форвард подписал с «Голден Найтс» контракт на год и 1,5 миллиона долларов.

Его предыдущим клубом была «Аризона», где он провел 3 сезона после обмена из «Питтсбурга». С «Пингвинс» американец дважды выиграл Кубок Стэнли. 

«Будет приятно играть за команду, которая стремится побеждать. Когда все в команде хотят побеждать, это создает другую атмосферу, другие ощущения. 

В «Аризоне» были замечательные ребята, хорошая молодежь. Но когда ты не хочешь обязательно выигрывать и на что-то претендовать, это тяжело. Особенно после «Питтсбурга».

Я хотел побеждать. В клубе мне говорили о том, что мы будем стремиться к этому. Очевидно, что не получилось», – сказал Кессел. 

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