Тексье из-за личных проблем не сыграет за «Коламбус» в сезоне-2022/23. Ему разрешили подписать контракт на год в Европе

не будет играть за «Коламбус» в сезоне-2022/23.

Клуб объявил, что по рекомендации Программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с психическим здоровьем французский нападающий не присоединится к команде в следующем сезоне .

Клуб не будет платить игроку зарплату, его кэпхит не будет учитываться в платежной ведомости .

В рамках соглашения с клубом, НХЛ и профсоюзом Тексье будет разрешено подписать однолетний контракт с клубом из Европы на сезон-2022/23.

«В прошлом году я столкнулся с некоторыми личными проблемами и трудностями, и я чувствую, что сейчас мне нужно быть рядом с моей семьей.

Я люблю и уважаю город Коламбус, «Блю Джекетс» и болельщиков, поскольку все они всегда относились ко мне первоклассно. Я искренне ценю поддержку, помощь и сочувствие, которые я получил от руководства команды, тренерского штаба, врачей и моих товарищей по команде.

Это было трудное решение, но сейчас это лучшее решение для меня», – сказал Тексье.