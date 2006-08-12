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Кучеров – лучший крайний форвард по версии NHL Network, Овечкин – 3-й, Панарин – 8-й

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Эксперты NHL Network составили рейтинг из 20 лучших крайних нападающих НХЛ.

Первое место в списке занял российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Вторым стал Патрик Кэйн («Чикаго»), третий – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Среди других российских игроков Артемий Панарин («Рейнджерс») расположился на восьмой позиции, и Владимир Тарасенко («Сент-Луис») стал 14-м.

В топ-10 рейтинга также вошли: Брэд Маршанд («Бостон»), Митч Марнер («Торонто»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джонни Годро («Калгари»), Микко Рантанен («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон»).

53% пользователей Sports.ru считают Овечкина лучшим российским вингером в истории НХЛ

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