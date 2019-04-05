Панарин – лучший крайний форвард НХЛ сейчас, Кучеров – 3-й, Овечкин – 4-й (NHL Network)

Эксперты NHL Network составили рейтинг 20 лучших крайних нападающих на данный момент.

Первое место в списке занял форвард «Рейнджерс» . Вторым стал Давид Пастрняк («Бостон»), замкнул тройку лидеров Никита Кучеров из «Тампы».

Капитан «Вашингтона» занял 4-е место. Из россиян в топ-20 также вошел Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» (19-е место).

1. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

2. Давид Пастрняк («Бостон»)

3. Никита Кучеров ( )

4. Александр Овечкин ( )

5. Патрик Кэйн («Чикаго»)

6. Брэд Маршанд («Бостон»)

7. Митч Марнер («Торонто»)

8. Джонатан Юбердо («Флорида»)

9. Марк Стоун («Вегас»)

10. Блэйк Уилер («Виннипег»)

11. Микко Рантанен («Колорадо»)

12. Кайл Коннор («Виннипег»)

13. Мэттью Ткачак («Калгари»)

14. Патрик Лайне («Виннипег»)

15. Макс Пачиоретти («Вегас»)

16. Джонни Годро («Калгари»)

17. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

18. Клод Жиру («Филадельфия»)

19. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

20. Джейк Генцел («Питтсбург»)