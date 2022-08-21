Александр Еременко: «Овечкин остается одним из самых известных динамовцев. Он всегда популяризировал наш клуб»

Александр Еременко высказался после тренировки «Динамо» с участием Александра Овечкина.
– Понравилась атмосфера открытой тренировки. Мы же играем для болельщиков, поэтому такие мероприятия очень важны, причем как зрителям, так и всей команде, клубу. Все соскучились по хоккею, потому и были рады видеть друг друга.
– Участие Александра Овечкина становится хорошим знаком для «Динамо», как футбольного, так и хоккейного?
– Саша всегда был и остается одним из самых известных динамовцев, всегда популяризировал наш клуб. Он молодец, что поддерживает «Динамо». Зрители, конечно, рады его видеть. Да и для многих игроков быть на льду с Овечкиным – большой стимул.
– Скажите, для вас открытая тренировка по своим эмоциям сравнима с тем памятным матчем, когда «Динамо» завершило прошлый хоккейный сезон?
– Всегда эмоции положительные, когда приходят болельщики. Да, можно сравнивать эти два события. Очень часто до мурашек пробирает, когда трибуны нас поддерживают, – сказал экс-голкипер «Динамо», а ныне руководитель системы вратарей клуба.
Около 5 тысяч человек посетили тренировку «Динамо» с участием Овечкина