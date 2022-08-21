Александр Еременко: «Овечкин остается одним из самых известных динамовцев. Он всегда популяризировал наш клуб»

Теги болельщики Вашингтон Александр Еременко Александр Овечкин НХЛ КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Еременко высказался после тренировки «Динамо» с участием Александра Овечкина.

– Понравилась атмосфера открытой тренировки. Мы же играем для болельщиков, поэтому такие мероприятия очень важны, причем как зрителям, так и всей команде, клубу. Все соскучились по хоккею, потому и были рады видеть друг друга.

– Участие Александра Овечкина становится хорошим знаком для «Динамо», как футбольного, так и хоккейного?

– Саша всегда был и остается одним из самых известных динамовцев, всегда популяризировал наш клуб. Он молодец, что поддерживает «Динамо». Зрители, конечно, рады его видеть. Да и для многих игроков быть на льду с Овечкиным – большой стимул.

– Скажите, для вас открытая тренировка по своим эмоциям сравнима с тем памятным матчем, когда «Динамо» завершило прошлый хоккейный сезон?

– Всегда эмоции положительные, когда приходят болельщики. Да, можно сравнивать эти два события. Очень часто до мурашек пробирает, когда трибуны нас поддерживают, – сказал экс-голкипер «Динамо», а ныне руководитель системы вратарей клуба.

Около 5 тысяч человек посетили тренировку «Динамо» с участием Овечкина

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные