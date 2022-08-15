«Адмирал» и «Амур» прошли процедуру заявки на сезон-2022/23

Стартовала заявочная кампания клубов КХЛ на сезон-2022/23.
Первыми процедуру прошли «Адмирал» и «Амур».
«Заявка на Фонбет Чемпионат КХЛ осуществляется клубами по утвержденному графику и включает в себя предоставление документов в профильные департаменты лиги.
Центральное информационное бюро (ЦИБ) проверяет заключенные хоккеистами контракты и вносит их в общую базу данных. Медицинское управление КХЛ осуществляет контроль информации об углубленном обследовании хоккеистов и документации, связанной с медицинской деятельностью клубов.
Заявочные документы также рассматриваются юридическим, финансовым и маркетинговым департаментами на предмет соответствия положениям регламента.
Первыми процедуру заявки прошли «Адмирал» и «Амур», которых представляли спортивный директор Вадим Аверкин и генеральный менеджер Вадим Покотило соответственно», – говорится на сайте лиги.