20-летний Хуснутдинов о капитанстве в СКА: «Нонсенс для меня. Немного потрясывало, но старшие ребята помогли»

высказался о том, что он стал капитаном СКА.

— Когда вы узнали, что будете капитаном СКА?

— Прямо перед игрой [с «Авангардом»]. Не так давно. Это был нонсенс для меня.

— Какие были эмоции?

— Был рад, что доверили мне. Немного потрясывало, но старшие ребята помогли и подсказали, что надо делать. Уже привык.

— В чем заключаются функции капитана ?

— Как и везде, можешь сказать правильные слова в раздевалке, поговорить с ребятами. Показывать пример на тренировках. Сейчас идет предсезонка, все выкладываемся. Но не могу сказать, что капитанство в СКА чем-то отличается от других команд.

— Не чувствуете давление от более опытных игроков?

— Они, наоборот, помогают. Подсказывают, что и где надо сказать. Они только подбадривают — и это супер!

— Ротенберг сравнил вас с Ландескугом, который стал капитаном «Колорадо» в юном возрасте. Что чувствуете, когда вас сравнивают с таким игроком?

— Приятно, конечно, но мы разные игроки. Сравнить можно только из-за того, что он стал капитаном в 19 лет, а я сейчас — в 20, – сказал форвард.