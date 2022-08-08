20-летний Хуснутдинов о капитанстве в СКА: «Нонсенс для меня. Немного потрясывало, но старшие ребята помогли»

Марат Хуснутдинов высказался о том, что он стал капитаном СКА.
— Когда вы узнали, что будете капитаном СКА?
— Прямо перед игрой [с «Авангардом»]. Не так давно. Это был нонсенс для меня.
— Какие были эмоции?
— Был рад, что доверили мне. Немного потрясывало, но старшие ребята помогли и подсказали, что надо делать. Уже привык.
— В чем заключаются функции капитана СКА?
— Как и везде, можешь сказать правильные слова в раздевалке, поговорить с ребятами. Показывать пример на тренировках. Сейчас идет предсезонка, все выкладываемся. Но не могу сказать, что капитанство в СКА чем-то отличается от других команд.
— Не чувствуете давление от более опытных игроков?
— Они, наоборот, помогают. Подсказывают, что и где надо сказать. Они только подбадривают — и это супер!
— Ротенберг сравнил вас с Ландескугом, который стал капитаном «Колорадо» в юном возрасте. Что чувствуете, когда вас сравнивают с таким игроком?
— Приятно, конечно, но мы разные игроки. Сравнить можно только из-за того, что он стал капитаном в 19 лет, а я сейчас — в 20, – сказал форвард.