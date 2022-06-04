Владимир Филатов о Хуснутдинове: «Система СКА вкупе с талантом и работоспособностью вывела его на новый уровень. Он может претендовать на капитанскую нашивку»

Владимир Филатов считает, что 19-летни может стать капитаном СКА.

– Глядя на кого в плей-офф [в МХЛ], вы ловили себя на мысли: «А вот ему здесь делать уже вообще нечего»? Казалось, тот же Хуснутдинов думает в разы быстрее остальных.

– Очень хочу отметить прогресс Марата в этом сезоне. Система СКА вкупе с его талантом и работоспособностью вывела его на новый уровень. Он уже стал одним из игроков основы команды .

Мое мнение, которое я никому не навязываю: уже в следующем сезоне он будет претендовать на капитанскую или ассистентскую нашивку в первой команде.

Во всяком случае, у меня есть такое ощущение. У него невероятно сильные лидерские качества. Очень командный парень. Безусловно, он перерос уровень МХЛ.

– В первой команде он выходит то в центре, то на фланге. Вы все-таки где его видите?

– Соглашусь с тренерским штабом нашей основной команды, который видит, насколько Марат универсален.

Он может играть на любой позиции, которую может занимать нападающий, – и в большинстве, и в меньшинстве. Хуснутдинов талантлив и успешен на любом участке льда.

– То есть для него не будет проблемой отыграть регулярку с краю, а в плей-офф выйти в центре.

– Насколько помню, он успешен и в центре, и на фланге. Тренеры СКА сами определят, где ему будет лучше.

Что касается меня, то, куда бы я его ни ставил, он везде приносил пользу, – сказал тренер молодежной сборной России и главный тренер .