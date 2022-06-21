Джо Морроу может продолжить карьеру в «Сочи»

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Экс-хоккеист «Барыса» Джо Морроу может перейти в «Сочи».

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Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

Статистика Морроу, покинувшего казахстанский клуб, здесь.

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