Джо Морроу может продолжить карьеру в «Сочи»

Экс-хоккеист «Барыса» Джо Морроу может перейти в «Сочи».
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Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.
Статистика Морроу, покинувшего казахстанский клуб, здесь.
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