Кудашов о ЧМ-2019: «Была проблема в площадке. Кучеров и Овечкин столкнулись с другой разметкой, им понадобилось время на адаптацию»

рассказал, что на ЧМ-2019 хоккеистам пришлось играть на непривычной площадке.

– Нынешнее «Динамо» – довольно молодая команда. Вам по-тренерски интереснее работать с игроками, не достигшими своего пика?

– Мне интересно и с большими игроками работать. С по-настоящему великими. Во время чемпионата мира 2019 года в Словакии я получил огромное удовольствие! Также и с молодыми интересно. Это немного разное. Здесь делаешь упор на одно, там – на другое.

– Вы сами вспомнили тот чемпионат мира. Он мне запомнился тем, что вы никак не могли подобрать игрока, который скидывал шайбу Овечкину точно в клюшку под бросок. Постоянно были какие-то проблемы.

– Там проблема была в другой площадке. И для Кучерова, и для Овечкина понадобилось время на адаптацию. Они привыкли с одной точки бросать, а приехали и столкнулись с другой разметкой.

– То есть даже великим игрокам нужна такая тонкая настройка?

– Знаете раньше как говорили? «Мастерство – это количество повторений». Так что какой бы мастер ни был, для него очень важна наработка своих навыков. Это обязательно, – сказал главный тренер .