«Оттава» еще не вела переговоров с Зубом о новом контракте. У россиянина остался год договора с кэпхитом 2,5 млн долларов

У «Оттавы» и еще не было диалогов о контракте.

Канадский клуб на данный момент не вел переговоров о новом соглашении и не делал игроку предложения, об этом сообщил представитель российского хоккеиста .

У 26-летнего Зуба остался один год по действующему контракту с «Сенаторс» с кэпхитом 2,5 миллиона долларов.

Россиянин может стать неограниченно свободным агентом в следующем сезоне.

Зуб набрал 22 (6+16) очков при полезности «0» в 81 матче регулярного чемпионата в прошлом сезоне. В среднем он проводил на льду 21:02.