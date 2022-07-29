«Оттава» еще не вела переговоров с Зубом о новом контракте. У россиянина остался год договора с кэпхитом 2,5 млн долларов

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У «Оттавы» и Артема Зуба еще не было диалогов о контракте.

Канадский клуб на данный момент не вел переговоров о новом соглашении и не делал игроку предложения, об этом сообщил представитель российского хоккеиста Дэн Мильштейн.

У 26-летнего Зуба остался один год по действующему контракту с «Сенаторс» с кэпхитом 2,5 миллиона долларов.

Россиянин может стать неограниченно свободным агентом в следующем сезоне.

Зуб набрал 22 (6+16) очков при полезности «0» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В среднем он проводил на льду 21:02.

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