«Оттава» еще не вела переговоров с Зубом о новом контракте. У россиянина остался год договора с кэпхитом 2,5 млн долларов

У «Оттавы» и Артема Зуба еще не было диалогов о контракте.
Канадский клуб на данный момент не вел переговоров о новом соглашении и не делал игроку предложения, об этом сообщил представитель российского хоккеиста Дэн Мильштейн.
У 26-летнего Зуба остался один год по действующему контракту с «Сенаторс» с кэпхитом 2,5 миллиона долларов.
Россиянин может стать неограниченно свободным агентом в следующем сезоне.
Зуб набрал 22 (6+16) очков при полезности «0» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. В среднем он проводил на льду 21:02.