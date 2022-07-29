Валерий Ничушкин: «Макдэвид играл как бог в серии с «Калгари». В каждой смене создавал голевые моменты»

поделился мнением об игре .

– Макдэвид для вас – самый опасный нападающий в мире?

– Я смотрел серию против . Наверное, нельзя так говорить про людей, но Коннор играл как бог. То, что он творил, – это было нечто.

Макдэвид в каждой своей смене создавал голевые моменты! И сколько еще не забил. Некоторые матчи надо смотреть с первой и до последней секунды целиком, а не просто включать хайлайты.

Я подобного никогда не видел. Даже на детском уровне никто так не доминировал, – сказал нападающий .