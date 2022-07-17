Шикин о Швейцарии: «Быстрый, современный хоккей. Удивило, что все 4 звена играют на атаку, в КХЛ в основном 2 тройки сдерживают»

рассказал о впечатлениях от швейцарского хоккея.

Вратарь, недавно подписавший контракт с , доигрывал прошлый сезон в «Биле» (3 матча в регулярном чемпионате с 93,9% отраженных бросков и 6 игр в плей-офф с 93,0%).

– Вы завершали сезон в Швейцарии. Как возник этот вариант?

– Пока не было решения по поводу продолжения сезона, мне пришло предложение от «Спарты». Тогда мой агент связался с руководством , но меня не отпустили, потому что оставался вариант продолжить сезон и побороться за плей-офф.

Позднее было принято решение о завершении регулярного чемпионата, и мне поступило предложение от швейцарского клуба «Биль». Особо долго не раздумывал, руководство не препятствовало, мы расторгли контракт, и я поехал в Швейцарию.

Там за российскими игроками закрепилась не очень хорошая слава, поэтому хоккеисты из России не были особо востребованы в этой лиге. Нужно было эту ситуацию как-то менять, и я не пожалел, что поехал и получил этот опыт.

Я мог остаться в «Автомобилисте» и просто тренироваться, но здесь стоял выбор: либо я тренируюсь восемь месяцев до следующей игры, либо пользуюсь возможностью продлить сезон и еще немного поиграть. Я всегда был за то, чтобы играть, поэтому поехал.

– Какой там уровень хоккея?

– Видно, что он прогрессирует. Команды играют в очень быстрый, современный хоккей. Все нацелено на атакующие действия, об обороне особо не думают. У нас в в основном две тройки атакующие, и еще две – сдерживающие, которые бегут, бьют, толкаются.

А в Швейцарии, что меня удивило, все четыре звена играют на атаку. Было очень интересно – и одновременно сложно – играть. В целом швейцарский хоккей оставил благоприятные впечатления, – сказал Шикин.