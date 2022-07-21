Гилмор готов выступать за сборную Беларуси («СЭ»)

Канадский защитник готов выступать за сборную Беларуси.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что будет запущен процесс его натурализации.

Сегодня стало известно, что Гилмор и минское договорились о контракте на 2 года.

Ранее ЦСКА объявил о расторжении соглашения с Гилмором. В минувшем сезоне защитник выиграл Кубок Гагарина в составе московского клуба.

Он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (1+8) очков. В плей-офф на его счету 3 результативные передачи в 14 играх.