Гилмор готов выступать за сборную Беларуси («СЭ»)

Канадский защитник Джон Гилмор готов выступать за сборную Беларуси.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что будет запущен процесс его натурализации.
Сегодня стало известно, что Гилмор и минское «Динамо» договорились о контракте на 2 года.
Ранее ЦСКА объявил о расторжении соглашения с Гилмором. В минувшем сезоне защитник выиграл Кубок Гагарина в составе московского клуба.
Он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (1+8) очков. В плей-офф на его счету 3 результативные передачи в 14 играх.