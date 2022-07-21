Директор «Металлурга»: «Есть надежда, что Дронов вернется»

Сергей Гомоляко сообщил, что Григорий Дронов может вернуться в «Металлург».
Спортивный директор клуба высказался о селекционной работе.
В команде ищут кандидата на вакантную легионерскую позицию.
«Мы не думали в плане защитника под большинство, потому что есть Илья Хохлов – лучший защитник «Северстали» по игре в большинстве в прошлом сезоне, есть Егор Яковлев, есть Владислав Еременко, который в сборной играет в большинстве, как и Валерий Орехов в своей национальной команде.
Есть надежда, что вернется Гриша Дронов. Поэтому игроков большинства, в принципе, у нас достаточно. А вот что касается центрального нападающего – да, работаем над этим», – сказал спортивный директор «Металлурга».