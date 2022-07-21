Директор «Металлурга»: «Есть надежда, что Дронов вернется»

сообщил, что может вернуться в «Металлург».

Спортивный директор клуба высказался о селекционной работе.

В команде ищут кандидата на вакантную легионерскую позицию.

«Мы не думали в плане защитника под большинство, потому что есть – лучший защитник «Северстали» по игре в большинстве в прошлом сезоне, есть , есть Владислав Еременко, который в сборной играет в большинстве, как и Валерий Орехов в своей национальной команде.

Есть надежда, что вернется Гриша Дронов. Поэтому игроков большинства, в принципе, у нас достаточно. А вот что касается центрального нападающего – да, работаем над этим», – сказал спортивный директор .

Дронов получил два предложения от клубов НХЛ («СЭ»)