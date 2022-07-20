«Куньлунь» предлагал КХЛ проводить домашние матчи в Китае с середины сезона, но без гарантий. Клуб остается в Мытищах на 3-й год

«Куньлунь» предлагал проводить домашние матчи в Китае с середины сезона.

В предстоящем сезоне, как и в двух предыдущих, клуб будет проводить домашние матчи в подмосковных Мытищах.

«На самом деле мы очень хотели играть в Китае в этом году и думали о том, что этот вариант возможен если не сразу, то с середины года. Мы этот вариант предлагали лиге, но получилось такое компромиссное решение, какое есть сейчас.

Тем более что в Китай российским авиаперевозчикам нельзя сейчас летать на «Боингах» и Airbus из-за их двойной регистрации, а на «Сухом», при всем к ним уважении, летать тяжело, так как он тесноват, не очень комфортный.

Плюс в Китае до сих пор не разрешено проводить международные спортивные мероприятия. Мы ждали, что после выборов в октябре разрешат, но сейчас пока непонятно. Не хочется и подводить клубы, чтобы не получилась ситуация, когда кто-то сыграет с нами в Мытищах, а кому-то придется искать самолет, нести дополнительные издержки и лететь в Китай.

Взвесив все «за» и «против», мы совместно с лигой решили, что предстоящий сезон мы проведем в Мытищах.

В Китае политика нулевой терпимости к ковиду, карантинные ограничения в три недели до сих пор не отменены, и это политика государства», – разъяснили в пресс-службе «драконов».

Китайский клуб выступает в КХЛ с 2016 года. После начала пандемии коронавируса он переехал в Мытищи. В сезоне-2022/23 будет играть в Западной конференции.