Сергачев про уход Макдоны из «Тампы»: «Он был настоящим лидером. Нет такого давления, которое было бы для него слишком велико»

Защитник рассказал о работе с .

33-летний американец в начале июля в результате обмена покинул «Лайтнинг» и присоединился к .

«Он очень спокойный. Не только на льду, но и в раздевалке. Не бывает такого давления, которое для него было бы слишком велико.

Он был настоящим лидером команды, его спокойствие просто поражает меня. Он бывал во всех возможных ситуациях и знает, как на них реагировать, как держать себя в руках, сосредоточиться на игре. Он следит за собой и заботится о команде.

Я с радостью играл под его крылом, сложно даже передать, сколько всего я узнал при работе с ним. Тяжело видеть его уход. Он был очень важен для меня», – сказал Сергачев.