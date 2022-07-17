«Монреаль» готов к новым обменам для сокращения платежки. Кандидаты – Дворак, Хоффман и Дадонов (The Fourth Period)

готов к новым обменам для сокращения платежки, – кандидат.

Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз сказал, что и после обмена Джеффа Петри в «Питтсбург» клуб рассматривает возможность дополнительных шагов, нацеленных на сокращение платежки.

«У нас все еще есть проблемы с потолком зарплат, и мы продолжим их решать.

Мы собираемся продолжать использовать те возможности для сокращения наших финансовых обязательств, которые будут доступны», – сказал Кент Хьюз.

Портал The Fourth Period называет кандидатами на обмен форвардов (осталось 3 года по контракту с кэпхитом 4,45 млн долларов), (1 год, 4,5 млн) и Евгения Дадонова (1 год, 5 млн).

Отметим, что россиянин еще ни разу не сыграл за клуб. В июне он стал участником обмена «Канадиенс» с «Вегасом», в рамках которого «Голден Найтс» получили контракт Ши Уэбера.

По данным CapFriendly, у клуба заняты 81,25 миллиона долларов из 82,5 млн разрешенного максимума. При этом, как сообщил Хьюз, «Канадиенс» хотят усилиться праворуким защитником.