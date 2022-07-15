«Даллас» подписал Колина Миллера на 2 года. Кэпхит защитника – 1,85 млн долларов

подписал защитника на 2 года и 3,7 млн долларов

Средняя зарплата 29-летнего игрока (кэпхит) составит 1,85 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он выступал за и набрал 14 (2+12) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 2», 21 минуте штрафа и среднем времени на льду 18:56.

Всего в НХЛ Миллер провел 387 матчей и набрал 136 (29+107) очков. В Кубке Стэнли – 30 игр и 11 (4+7) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому 4-летнему контракту, подписанному с «Вегасом» в 2018 году, составляла 3,875 млн долларов.