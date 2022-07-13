Делорье перешел в «Филадельфию» из «Миннесоты». Подписан 4-летний контракт на 7 млн долларов

подписала форварда на 4 года и 7 миллионов долларов.

Средняя зарплата 31-летнего игрока (кэпхит) составит 1,75 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он выступал за и «Миннесоту».

Всего в регулярном чемпионате провел 81 матч и набрал 13 (8+5) очков при 113 минутах штрафа (7-е место в лиге) и 13 драках. Также сыграл 5 игр в плей-офф.

Всего в лиге у нападающего 506 матчей и 85 (44+41) очков при 521 минуте штрафа.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 1 млн долларов.

Годро уходит из «Калгари», Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере» на 4 года, Самсонов – в «Торонто». Онлайн рынка свободных агентов НХЛ