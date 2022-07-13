Копп перешел в «Детройт», подписав 5-летний контракт с кэпхитом 5,625 млн долларов

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«Детройт» подписал форварда Эндрю Коппа на 5 лет и 28,125 миллиона долларов.

Средняя зарплата 28-летнего игрока (кэпхит) составит 5,625 миллионов долларов.

В минувшем сезоне Копп выступал за «Виннипег» и «Рейнджерс», куда перешел в дедлайн.

В 72 матчах регулярного чемпионата НХЛ в его активе 53 (21+32) очка. Он переписал все три личных рекорда результативности за сезон.

В 20 матчах плей-офф добавил на свой счет 14 (6+8) очков.

Его зарплата по прошлому 1-летнему контракту составляла 3,64 млн долларов.

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