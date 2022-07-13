Копп уйдет из «Рейнджерс» в «Детройт» на 4-6-летний контракт с кэпхитом 5+ млн долларов

Форвард Эндрю Копп уйдет из «Рейнджерс» в «Детройт».
Срок контракта, связывавшего 28-летнего нападающего с нью-йоркской командой, истекает, и хоккеист становится неограниченно свободным агентом.
«Если ничего не изменится, то Эндрю Копп подпишет контракт с «Детройтом», все указывает на это. Хороший игрок, который, вероятно, будет получать 5+ миллионов [за год] в течение 4-6 летнего срока. Вскоре мы это узнаем», – поделился информацией известный инсайдер Даррен Дрегер.
В минувшем сезоне нападающий выступал за «Виннипег» и «Рейнджерс». В общей сложности он набрал 53 (21+32) очка в 72 матчах чемпионата НХЛ и 14 (6+8) баллов в 20 играх Кубка Стэнли.
Кэпхит по контракту составлял 3,64 миллиона долларов.
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