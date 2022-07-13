Копп уйдет из «Рейнджерс» в «Детройт» на 4-6-летний контракт с кэпхитом 5+ млн долларов

Форвард Эндрю Копп уйдет из в .

Срок контракта, связывавшего 28-летнего нападающего с нью-йоркской командой, истекает, и хоккеист становится неограниченно свободным агентом.

«Если ничего не изменится, то Эндрю Копп подпишет контракт с «Детройтом», все указывает на это. Хороший игрок, который, вероятно, будет получать 5+ миллионов [за год] в течение 4-6 летнего срока. Вскоре мы это узнаем», – поделился информацией известный инсайдер .

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Виннипег» и «Рейнджерс». В общей сложности он набрал 53 (21+32) очка в 72 матчах чемпионата НХЛ и 14 (6+8) баллов в 20 играх Кубка Стэнли.

Кэпхит по контракту составлял 3,64 миллиона долларов.

Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ