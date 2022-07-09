Ларри Брукс: «Кэйн контролирует свое будущее и может отправить себя на Бродвей. Вероятно, он лучший партнер по звену для Панарина»

Теги Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Ларри Брукс Артемий Панарин Джей Ти Миллер Хоккей

Журналист New York Post считает, что Патрик Кэйн должен стать приоритетом для «Рейнджерс».

Ранее появилась информация, что американец встретится с руководством «Чикаго» для обсуждения своих перспектив в клубе.

«Я начал говорить о Кэйне в прошлом году и, возможно, не остановлюсь до тех пор, пока правый вингер, выигравший три Кубка Стэнли с «Чикаго» и являющийся, вероятно, лучшим партнером по звену для Панарина, не перейдет в какую-либо другую команду.

Либо он остается вечно верен «Чикаго», взявший быстрый курс к тому, чтобы стать версией «Окленд Атлетикс» (команда лиги бейсбола MLB – прим. Sports.ru) в НХЛ.

В контракте Кэйна, которому исполнится 34 года в ноябре, прописан полный запрет на обмен, его кэпхит – 10,5 миллиона долларов. Он сам контролирует свое будущее. Он может отправить себя на Бродвей.

Если «Блэкхокс» удержат 50 процентов зарплаты в своей платежной ведомости, кэпхит Кэйна будет равен 5,25 млн долларов, как и у Джей Ти Миллера, у которого также контракт истекает через год.

Кого бы вы хотели выбрать для своего состава на первый матч плей-офф в 2023 году – Кэйна или Миллера? Кого бы вы предпочли в свой состав на марафон из 82 игр – Кэйна или Миллера?» – написал Ларри Брукс.

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