Ларри Брукс: «Кэйн контролирует свое будущее и может отправить себя на Бродвей. Вероятно, он лучший партнер по звену для Панарина»

Журналист New York Post считает, что должен стать приоритетом для .

Ранее появилась информация, что американец встретится с руководством «Чикаго» для обсуждения своих перспектив в клубе.

«Я начал говорить о Кэйне в прошлом году и, возможно, не остановлюсь до тех пор, пока правый вингер, выигравший три Кубка Стэнли с «Чикаго» и являющийся, вероятно, лучшим партнером по звену для Панарина, не перейдет в какую-либо другую команду.

Либо он остается вечно верен , взявший быстрый курс к тому, чтобы стать версией «Окленд Атлетикс» (команда лиги бейсбола MLB – прим. Sports.ru) в .

В контракте Кэйна, которому исполнится 34 года в ноябре, прописан полный запрет на обмен, его кэпхит – 10,5 миллиона долларов. Он сам контролирует свое будущее. Он может отправить себя на Бродвей.

Если «Блэкхокс» удержат 50 процентов зарплаты в своей платежной ведомости, кэпхит Кэйна будет равен 5,25 млн долларов, как и у , у которого также контракт истекает через год.

Кого бы вы хотели выбрать для своего состава на первый матч плей-офф в 2023 году – Кэйна или Миллера? Кого бы вы предпочли в свой состав на марафон из 82 игр – Кэйна или Миллера?» – написал Ларри Брукс.