Форвард «Витязя» Володин приостановил карьеру. Сообщалось, что он занимал деньги у партнеров

Игрок приостановил карьеру. Сообщалось, что он занимал деньги.

Нападающий Иван Володин решил приостановить свою карьеру по семейным обстоятельствам. Об этом заявил генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.

Ранее журналист Алексей Шевченко публиковал информацию, согласно которой форвард перестал выходить на связь с клубом и пропал после того, как занял деньги у одноклубников.

«Он приостановил хоккейную карьеру, расторгнув контракт по своей инициативе, разбирается в ситуации.

Права на него остались за нашим клубом. У него какие-то семейные обстоятельства, и как только он их решит, то, может, возобновит карьеру.

Он никуда не пропадал, всегда был на связи и с нами, и с агентом. Честно все рассказал, у него есть какие-то семейные проблемы, которые он сейчас старается решить», – описал ситуацию Варицкий.