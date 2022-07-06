Слафковски – 1-й в преддрафтовом рейтинге от Кори Пронмэна. Иржичек – 2-й, Кули – 3-й, Райт – 4-й

Кори Пронмэн представил свой преддрафтовый рейтинг.
В топ-10 по версии аналитика The Athletic попали:
1. Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия) (выбор «Монреаля»)
2. Давид Иржичек («Пльзень», Чехия) (выбор «Нью-Джерси»)
3. Логан Кули (USNTDP, США) (выбор «Аризоны»)
4. Шейн Райт («Кингстон», OHL) (выбор «Сиэтла»)
5. Куттер Готье (USNTDP, США) (выбор «Филадельфии»)
6. Шимон Немец («Нитра», Словакия) (выбор «Коламбуса»)
7. Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия) (выбор «Оттавы»)
8. Марко Каспер («Регле», Швеция) (выбор «Детройта»)
9. Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция) (выбор «Баффало»)
10. Кевин Корчински («Сиэтл Тандербердс», WHL) (выбор «Анахайма»)