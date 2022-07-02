Юрист по делам призывников о Федотове: «Злостных уклонистов сажают в поезд и отправляют в отдаленные части. На Дальний Восток, например»

Юрист по работе с призывниками рассказал о возможных последствиях в деле .

В пятницу появилась информация о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего голкипера, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Если призывник длительное время уклоняется от призыва, или у него нет действующей отсрочки, то военкомат осуществляет силовой призыв. Сотрудники полиции, военкомата приходят домой в шесть утра, задерживают его и доставляют в военкомат или отлавливают на улице, в общественных местах.

В военкомате в течение пяти минут проводят медицинскую комиссию, призывают в войска, сажают в автобус, везут на городской сборный пункт.

Там происходит вторая медкомиссия, и в этот же день вечером призывник может оказаться в воинской части вблизи субъекта РФ, или, если он является злостным уклонистом, его сажают в поезд дальнего следования и отправляют в отдаленные части.

Например, на Дальний Восток, где до ближайшего города 50 километров, чтобы он не мог оттуда уйти», – сказал Артем Мугунянц.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???