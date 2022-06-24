Морис о «Флориде»: «Мы не можем выиграть Кубок Стэнли в первый день. Но это наша цель в будущем»

назвал победу в Кубке Стэнли целью своей работы во «Флориде».

«Я не знаю, сколько времени мы общались с Биллом Зито. Но он может все рассказать минут за 15, да? Итак, через час после разговора я был готов к работе. Это то, что я люблю, правильно?

Мы поговорили с Биллом примерно 10 дней назад. Тут-то и начался процесс. Переключатель щелкнул очень быстро, и дело не в том, что я был без команды. Я хотел пойти только туда, где, как мне кажется, я могу что-то изменить. Я все еще хочу, чтобы эта страсть была в моей жизни.

Такая возможность – это большая честь. Здесь собрано много сильных фигур. Клуб проделал огромную работу, чтобы добиться того, что имеет.

Мы не начнем со слов о том, что выиграем Кубок Стэнли, потому что мы не можем выиграть его в первый день.

Что мы можем сделать, так это начать работать и подготовиться. Это наша цель в будущем.

Конечно, здесь собрано много талантов, и мы думаем, что сможем двигаться в правильном направлении. Наша команда будет рассматриваться как один из претендентов, да? Мы в этой группе.

Очень сложно пройти далеко в плей-офф, если вы просто думаете: «Играем в свою игру». Другая команда тоже получает деньги.

Поэтому каждый божий день мы должны делать вклад в наше будущее за счет своего отношения к делу», – сказал главный тренер «Пантерс».

Отметим, что сын 55-летнего специалиста недавно поступил в университет Майами, где будет изучать право.