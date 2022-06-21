СКА будет готовиться к сезону в Новогорске. Команда сыграет на турнирах в Сочи и Петербурге

СКА опубликовал план подготовки к следующему сезону .

C 4 по 17 июля в «Хоккейном городе» пройдет традиционный лагерь развития СКА для игроков клубной системы.

С 19 по 21 июля игроки основной команды пройдут углубленный медицинский осмотр, а также сдадут тесты по общефизической подготовке.

22 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 2 августа.

С 3 по 9 августа команда выступит на турнире , в рамках которого сыграет пять матчей – с минским «Динамо», «Авангардом», «Адмиралом», хозяевами турнира – «Сочи», а также с Олимпийской сборной России, после чего продолжит тренироваться в Сочи до 20 августа.

Затем армейцы вернутся в Санкт-Петербург, где сыграют в рамках домашнего турнира имени Пучкова, который пройдет с 23 по 28 августа. Соперниками СКА станут «Северсталь», «Сибирь», «Сочи» и «Авангард».