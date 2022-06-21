Швейцарский «Клотен» подписал контракт с экс-форвардом «Витязя» Аалтоненом

Швейцарский клуб подписал бывшего игрока КХЛ Миро Аалтонена.

О подписании соглашения с 29-летним финским хоккеистом объявил «Клотен».

Ранее команда объявила о переходе финского голкипера Юхи Метсолы.

Аалтонен выступал за в прошедшем сезоне КХЛ. Он набрал 42 (10+32) очка в 44 матчах регулярного чемпионата.

20 июня сообщил, что Аалтонен вошел в число хоккеистов, попросивших прекратить действия контрактов по инициативе игроков.

«Клотен» по итогам этого сезона вернулся в высший дивизион чемпионата страны, откуда вылетел в 2018 году.