Гонщики «Формулы-1» Перес и Цунода покатались на машинах для заливки льда и встретились с Суббаном

Гонщики «Формулы-1» и Юки Цунода покатались на машинах для заливки льда.

Это произошло перед канадским этапом гоночной серии, который состоялся в Монреале.

Компанию гонщикам составили канадский сноубордист Себастьян Тутан (он тоже принял участие в гонке на «Замбони») и хоккеист .

Трехтонные машины для заливки льда способны развивать скорость до 15 км/ч. Гонщики преодолевали трассу, которую им показал Суббан, по очереди. В итоге Перес показал лучшее время, Тутан – второе, а Цунода – третье.

Отметим, что в самой гонке «Формулы-1» и Перес ( ), и Цунода ( ) до финиша не доехали, сойдя по ходу дистанции.