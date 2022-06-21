Гонщики «Формулы-1» Перес и Цунода покатались на машинах для заливки льда и встретились с Суббаном

Теги Ред Булл Альфа Таури Нью-Джерси НХЛ Формула-1 Пи Кей Суббан Серхио Перес Себастьян Тутан Юки Цунода Хоккей

Гонщики «Формулы-1» Серхио Перес и Юки Цунода покатались на машинах для заливки льда.

Это произошло перед канадским этапом гоночной серии, который состоялся в Монреале. 

Компанию гонщикам составили канадский сноубордист Себастьян Тутан (он тоже принял участие в гонке на «Замбони») и хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан

Трехтонные машины для заливки льда способны развивать скорость до 15 км/ч. Гонщики преодолевали трассу, которую им показал Суббан, по очереди. В итоге Перес показал лучшее время, Тутан – второе, а Цунода – третье. 

Отметим, что в самой гонке «Формулы-1» и Перес («Ред Булл»), и Цунода («Альфа Таури») до финиша не доехали, сойдя по ходу дистанции. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные