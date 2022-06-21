Гонщики «Формулы-1» Перес и Цунода покатались на машинах для заливки льда и встретились с Суббаном

Гонщики «Формулы-1» Серхио Перес и Юки Цунода покатались на машинах для заливки льда.
Это произошло перед канадским этапом гоночной серии, который состоялся в Монреале.
Компанию гонщикам составили канадский сноубордист Себастьян Тутан (он тоже принял участие в гонке на «Замбони») и хоккеист «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан.
Трехтонные машины для заливки льда способны развивать скорость до 15 км/ч. Гонщики преодолевали трассу, которую им показал Суббан, по очереди. В итоге Перес показал лучшее время, Тутан – второе, а Цунода – третье.
Отметим, что в самой гонке «Формулы-1» и Перес («Ред Булл»), и Цунода («Альфа Таури») до финиша не доехали, сойдя по ходу дистанции.