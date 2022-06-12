Троц и Торторелла – итоговые претенденты на пост тренера «Филадельфии» (Фрэнк Серавалли)

и – в итоговом списке кандидатов на пост тренера «Филадельфии».

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, клуб провел собеседования с рядом кандидатов, после чего список был сокращен до двух человек.

59-летний Троц был уволен из «Айлендерс» после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне. В двух предыдущих «островитяне» играли с «Тампой» за выход в финал Кубка Стэнли.

63-летний Торторелла в минувшем сезоне не работал тренером в . После ухода из «Коламбуса» прошлым летом он стал аналитиком на ESPN.

«Филадельфия» решила не продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Майком Йео после невыхода в плей-офф.