Троц и Торторелла – итоговые претенденты на пост тренера «Филадельфии» (Фрэнк Серавалли)

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Барри Троц и Джон Торторелла – в итоговом списке кандидатов на пост тренера «Филадельфии».

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли, клуб провел собеседования с рядом кандидатов, после чего список был сокращен до двух человек. 

59-летний Троц был уволен из «Айлендерс» после невыхода команды в плей-офф в этом сезоне. В двух предыдущих «островитяне» играли с «Тампой» за выход в финал Кубка Стэнли. 

63-летний Торторелла в минувшем сезоне не работал тренером в НХЛ. После ухода из «Коламбуса» прошлым летом он стал аналитиком на ESPN.

«Филадельфия» решила не продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Майком Йео после невыхода в плей-офф.

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