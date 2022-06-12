Форвард «Тампы» Марун вышел в финал Кубка Стэнли в 4-й раз подряд. Это 1-й случай в XXI веке

Форвард вышел в финал Кубка Стэнли в 4-й раз подряд.

«Лайтнинг» вышли в финал в 3-й раз подряд, победив «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

Для Маруна финал будет 4-м подряд (это первый такой случай в XXI веке). В 2019 году он выиграл с «Сент-Луисом», в 2020 и 2021 годах – с «Лайтнинг».

Его кубковый хет-трик за 3 года стал первым с 1980-х годов, когда игроки «Айлендерс» выиграли трофей 4 раза подряд.

Рекорд НХЛ по количеству Кубков Стэнли подряд делят 11 игроков «Монреаля» (Морис Ришар, Анри Ришар, Жан Беливо, Берни Джеффрион, Даг Харви, Дики Мур, Боб Тернер, Донни Маршалл, Том Джонсон, Жан-Гай Тэлбот, Клод Прово), выигравших трофей 5 раз подряд с 1956 по 1960 годы.