Кочетков пропустил 4 шайбы в матче плей-офф АХЛ. Фарм-клуб «Каролины» упустил возможность выйти в финал, выигрывая к 60-й минуте

пропустил 4 шайбы в матче плей-офф .

уступил «Стоктону» в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Колдера (3:4 ОТ, 3-1).

Фарм-клуб «Каролины» выигрывал со счетом 3:2 к 60-й минуте, но форвард фарм-клуба Гленн Годин сначала сравнял счет за 49 секунд до завершения третьего периода, а затем забросил победную шайбу в овертайме.

Кочетков отразил 34 броска по своим воротам из 38. Это был его второй матч в Кубке Колдера, в первом он отразил 33 броска из 35, «Чикаго» выиграл со счетом 3:2.

Форвард «Вулвс» остался без очков. В 11 матчах плей-офф у него 5 (1+4) баллов.